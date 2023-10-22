مشاهد توثق دخول المساعدات ليلا من معبر رفح إلى قطاع غزة (فيديو)

أفاد مراسلنا، اليوم الأحد، بدخول قافلة جديدة من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة من مصر، عبر معبر رفح ليلا.

من جانبها أعلنت إسرائيل أن 14 شاحنة مساعدات إنسانية دخلت إلى غزة من مصر عبر معبر رفح الحدودي.

وكانت مراسلتنا قد نقلت عن مصدر أمني مصري تأكيده أن شاحنات المساعدات إلى غزة، سلكت صباح اليوم الأحد، طريقا يؤدي إلى معبر العوجة التجاري وسط سيناء أو معبر كرم أبو سالم، حتى يتم اتخاذ الإجراءات بشأنها قبل أن تتوجه إلى قطاع غرة، بناء على تفاهمات مشتركة بين مصر وإسرائيل.

وأمس السبت أعلن مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، أن الأمم المتحدة تجري مفاوضات لإرسال قافلة مساعدات إنسانية ثانية، والتي يمكن إرسالها إلى قطاع غزة الأحد، وذلك في ظل نظام تفتيش ميسر، سيسمح بزيادة توصيل مساعدات الإغاثة هذا الأسبوع.

وبدأت شاحنات المساعدات، صباح السبت، بالعبور من معبر رفح إلى قطاع غزة، حيث دخلت هناك قافلة مكونة من 20 شاحنة مع الهلال الأحمر المصري ومنظمة الصحة العالمية وبرنامج الأغذية العالمي.

المصدر: RT