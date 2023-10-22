المغرب.. تظاهرة ضخمة في مدينة طنجة دعما لغزة (فيديو)

شهدت مدينة طنجة المغربية مظاهرة دعما لقطاع غزة الذي يتعرض لقصف متواصل منذ السابع من أكتوبر عقب عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة حماس.

كما نظم آلاف المغاربة الأسبوع الماضي وقفات احتجاجية بعدة مدن تضامنا مع فلسطين وقطاع غزة.

وردد المحتجون شعارات تطالب بوقف الحرب ضد غزة كما نددوا بالقصف الإسرائيلي.

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وأعلن الجيش الإسرائيلي يوم السبت عزمه على تكثيف ضرباته ضد غزة استعدادا للمرحلة المقبلة من هجومه على القطاع الذي تسيطر عليه حركة حماس، قال المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي الجنرال دانييل هاغاري "علينا أن ندخل المرحلة التالية من الحرب في أفضل ظروف ممكنة وسنكثف الضربات ونقلل حجم الخطر".

وتتواصل الحرب على غزة في يومها الـ16 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، ومعها يتزايد عدد الضحايا والمصابين ويتفاقم الوضع الإنساني في القطاع، وما يزال القطاع يتعرض للقصف الإسرائيلي.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة 4651 قتيلا منهم 1873 طفلا، و1023 سيدة، و187 مسنا، إضافة إلى إصابة 14245 بجراح مختلفة، ناهيك عن الدمار الهائل بالمناطق السكانية والبنية التحتية وحالة النزوح الجماعية.

كما أن الحدود الجنوبية اللبنانية تشهد توترا منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" يوم السبت 7 أكتوبر، حيث أعلن "حزب الله" اللبناني مقتل عدد من عناصره جراء قصف إسرائيلي وعمليات عسكرية، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي مصرع عدد من جنوده إثر اشتباكات مسلحة وقصف من لبنان.

المصدر: RT