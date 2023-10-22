صحيفة أمريكية تكشف تفاصيل خطيرة عما ينتظر الجيش الإسرائيلي حال دخوله غزة بريا

قالت صحيفة أمريكية إن "حماس" أمضت عقدين من الزمن في بناء متاهة من الأنفاق الدفاعية العميقة للتصدي لأي هجوم إسرائيلي، وإن إرسال قوات إلى غزة قد يجعل الإسرائيليين يدفعون ثمنا غاليا.

وبحسب صحيفة The National Interest فإن شبكة الأنفاق الواسعة، تمتد حتى عمق 30 مترا تحت الأرض، وهي جزء لا يتجزأ من نظام الدفاع في غزة، والذي أمضت "حماس" سنوات في بنائه. ويُعتقد أنها مجهزة بكل ما هو ضروري للإقامة الطويلة تحت الأرض، وهناك مراكز اتصالات وقيادة، أما بعض الأنفاق فقد تم مدها بمسارات للسكك الحديدية.

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وأفادت الصحيفة بأن مداخل الأنفاق المموّهة انتشرت في كل مكان في غزة، ويتوقع أن تمتلئ شوارع المدينة وأزقتها الضيقة بمفخخات وعبوات ناسفة. وسيكون اقتحام الأنفاق مهمة صعبة بالنسبة للقوات الخاصة الإسرائيلية، حيث تمكنت حركة "حماس" من زرع الألغام في الأنفاق استعدادا للمواجهة.

وأعادت الصحيفة إلى الأذهان كيف أن الجيش الإسرائيلي دمّر بعد التصعيد الأخير بين إسرائيل و"حماس" عام 2021، ما يقارب 100 كيلومتر من الأنفاق تحت الأرض. وردا على ذلك، قالت "حماس" إن 5% فقط من الأنفاق تضررت، بينما يبلغ إجمالي طول الأنفاق تحت غزة حوالي 500 كيلومتر.

المصدر: روسيسكايا غازيتا