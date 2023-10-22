عبد العزيز بن حبتور: سنستهدف السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر في حال تواصل القصف على غزة (فيديو)

قال رئيس حكومة الإنقاذ في اليمن التابعة لجماعة أنصار الله في صنعاء عبد العزيز صالح بن حبتور، إنهم سيستهدفون السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر في حال تواصل القصف على قطاع غزة.

وقال بن حبتور في كلمة له إن "الأمريكيين اعترضوا صواريخ ومسيّرات كانت متجهة نحو الأراضي المحتلة وأسقطوا جزءا منها والجزء الآخر استطاع الوصول إلى أهدافه".

وأضاف أن "صنعاء ساهمت وستساهم بكل الإمكانيات للرد على المجازر في غزة"، مؤكدا أنه "إذا استمر الاعتداء على غزة فستتعرض السفن الإسرائيلية للضرب في البحر الأحمر".

وأكد عبد العزيز بن حبتور أن السابع من أكتوبر سيظل خالدا في تاريخ الأمة والشعب، ويوما عظيما في تاريخ الإنسانية جمعاء.

وكان المتحدث باسم البنتاغون قد صرح بأن طاقم المدمرة "يو أس أس كارني" العاملة في شمال البحر الأحمر أسقطت 3 صواريخ "كروز" هجومية برية وطائرات بدون طيار أطلقها الحوثيون في اليمن.

إقرأ المزيد

وأشار المتحدث حينها إلى أن الهجمات "ربما كانت تستهدف إسرائيل".

وعقب الإعلان الأمريكي، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الأدميرال دانييل هاغاري، إن القوات الجوية الإسرائيلية مستعدة لصد هجمات الحوثيين في اليمن.

وصرح بأن "إسرائيل تمتلك بعضا من أفضل الدفاعات الجوية في العالم، وهي مستعدة لمواجهة تهديدات مثل هذه".

وأعلن الجيش الإسرائيلي يوم السبت عزمه على تكثيف ضرباته ضد غزة استعدادا للمرحلة المقبلة من هجومه على القطاع الذي تسيطر عليه حركة حماس، قال المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي الجنرال دانييل هاغاري "علينا أن ندخل المرحلة التالية من الحرب في أفضل ظروف ممكنة وسنكثف الضربات ونقلل حجم الخطر".

وتتواصل الحرب على غزة في يومها الـ16 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، ومعها يتزايد عدد الضحايا والمصابين ويتفاقم الوضع الإنساني في القطاع، وما يزال القطاع يتعرض للقصف الإسرائيلي.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة 4651 قتيلا منهم 1873 طفلا، و1023 سيدة، و187 مسنا، إضافة إلى إصابة 14245 بجراح مختلفة، ناهيك عن الدمار الهائل بالمناطق السكانية والبنية التحتية وحالة النزوح الجماعية.

كما أن الحدود الجنوبية اللبنانية تشهد توترا منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" يوم السبت 7 أكتوبر، حيث أعلن "حزب الله" اللبناني مقتل عدد من عناصره جراء قصف إسرائيلي وعمليات عسكرية، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي مصرع عدد من جنوده إثر اشتباكات مسلحة وقصف من لبنان.

المصدر: RT + وكالات