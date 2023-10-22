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مصدر لـ"آرتي": 20 شاحنة من المساعدات جاهزة لدخول غزة عبر رفح

أخبار العالم العربي

مصدر لـ
Globallookpress
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أفاد مصدر مصري لمراسلة RT في القاهرة اليوم الأحد بأنه تم تجهيز 20 شاحنة من المساعدات لإرسالها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري الحدودي.

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الأمم المتحدة: نتفاوض لإرسال قافلة مساعدات إنسانية ثانية إلى غزة غدا الأحد

وأضاف المصدر أن القائمين على القافلة ينتظرون قرار السلطات المصرية.

وأمس السبت أعلن مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، أن الأمم المتحدة تجري مفاوضات لإرسال قافلة مساعدات إنسانية ثانية، والتي يمكن إرسالها إلى قطاع غزة الأحد، وذلك في ظل نظام تفتيش ميسر، سيسمح بزيادة توصيل مساعدات الإغاثة هذا الأسبوع.

وأضاف: "نجري مناقشات صعبة ولكن عادلة مع الإسرائيليين بشأن نظام للتحقق".

وبدأت شاحنات المساعدات، صباح السبت، بالعبور من معبر رفح إلى قطاع غزة، حيث دخلت هناك قافلة مكونة من 20 شاحنة مع الهلال الأحمر المصري ومنظمة الصحة العالمية وبرنامج الأغذية العالمي.

المصدر: RT

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