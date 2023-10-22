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الجيش الإسرائيلي يعلن تكثيف هجماته على غزة ومقتل قيادي بارز في "حماس"

أخبار العالم العربي

الجيش الإسرائيلي يعلن تكثيف هجماته على غزة ومقتل قيادي بارز في
AP
حشود عسكرية إسرائيلية على حدود قطاع غزة
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أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد أن قواته كثفت خلال الليلة الماضية هجماتها في قطاع غزة وأنه تم القضاء على عشرات من أعضاء "حماس"، بينهم نائب قائد نظام إطلاق الصواريخ التابع للحركة.

جاء ذلك على لسان الناطق باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، الذي قال: "نعمل على زيادة الهجمات في قطاع غزة من أجل تقليل التهديدات التي تواجه قواتنا استعدادا للمرحلة التالية من الحرب"، في إشارة إلى العملية البرية الإسرائيلية المتوقعة.

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وأضاف: "سنذهب إلى المرحلة التالية في ظل توفر أفضل الظروف للجيش الإسرائيلي ووفقا لقرار المستوى السياسي".

وجدد هاغاري الدعوة لسكان قطاع غزة للانتقال جنوبا، موضحا أن جميع المساعدات الإنسانية التي تدخل قطاع غزة ستصل إلى الجزء الجنوبي.

وأفاد هاغاري بأنه تم حتى الآن إرسال رسائل إلى عائلات 307 عسكريين قتلوا في المعارك، وأن هناك 212 مختطفا معروفون حتى الآن، مضيفا أن هذا العدد ليس نهائيا، حيث يحقق الجيش في معلومات جديدة عن المفقودين.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية

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