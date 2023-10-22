موقع عبري: حزب الله أصاب قدرات إسرائيل على الحدود بـ"العمى"!

سلطت صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية في مقال نشرته يوم الأحد على موقعها الرسمي، الضوء على قدرات حزب الله اللبناني وإنجازاته المتراكمة على الحدود منذ بدء هجماته على إسرائيل.

وقالت الصحيفة العبرية إنه وفي أعقاب أحداث إطلاق النار في الشمال تضررت بعض قدرات الجيش الإسرائيلي.

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وبحسب معلومات قالت الصحيفة إنها وصلتها منذ بدء الهجمات اللبنانية المنظمة، أكدت أن حزب الله نجح في إلحاق الضرر والعمى الجزئي بوسائل المراقبة التابعة للجيش الإسرائيلي في الشمال.

كما أكدت أن حزب الله راكم مكاسب كبيرة على الحدود منذ بدء هجماته على المستوطنات الأمر الذي قد يجعل من الصعب للغاية على الجيش الإسرائيلي اتخاذ إجراءات على الجبهة الشمالية.

وأشارت الصحيفة إلى أن حزب الله سبق وأن صرح عدة مرات بأن هدفه هو "تعمية" قدرات إسرائيل على الحدود، وبالفعل نجح بالفعل في إلحاق الضرر بالعديد من نقاط المراقبة والكاميرات.

واختتمت الصحيفة مقالها بالقول "كما تعلمون فإن ارتفاع درجة الحرارة في القطاع الشمالي لا تتوقف، في إشارة إلى التصعيد على الحدود الشمالية".

وكان حزب الله اللبناني قد نشر مشاهد وثقت استهداف كاميرات مراقبة وأجهزة رصد واستشعار في عدد من المواقع الإسرائيلية.

جدير بالذكر أن الحدود الجنوبية اللبنانية تشهد توترا منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" يوم السبت 7 أكتوبر.

وأعلن "حزب الله" اللبناني مقتل عدد من عناصره جراء قصف إسرائيلي وعمليات عسكرية، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي مصرع عدد من جنوده إثر اشتباكات مسلحة وقصف من لبنان.

المصدر: RT + موقع "إسرائيل هيوم" العبري