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كتائب القسام تطلق رشقات صاروخية تجاه الأراضي الإسرائيلية ردا على قصف المدنيين (فيديو)

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كتائب القسام تطلق رشقات صاروخية تجاه الأراضي الإسرائيلية ردا على قصف المدنيين (فيديو)
AFP
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أطلقت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس رشقات صاروخية من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية، مشيرة إلى أنها تأتي في إطار الرد "على المجازر الصهيونية بحق المدنيين".

ونشر الإعلام الحربي لكتائب القسام مقطع فيديو تظهر فيه إطلاقات رشقات صاروخية بتاريخ اليوم 22 أكتوبر، في أوقات النهار والليل، وهكذا تستمر الأمور منذ إطلاق حركة حماس عملية "طوفان الأقصى" ضد إسرائيل مع صباح اليوم السابع من أكتوبر الجاري.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، وجّهت كتائب القسام رسالة إلى الجيش الإسرائيلي عقب كمينها شرق خانيونس والذي أسفر عن مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 3 آخرين.

ونشرت كتائب القسام صورة لمقاتلين، كُتب عليها: "تقدموا كي تُهزموا، وتعرفوا أي صنف نحن من بني البشر".

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وتستمر الفصائل الفلسطينية في توجيه الضربات باتجاه عمق الأراضي الإسرائيلية بالصواريخ وتصيب أهدافها وتقوم بالإعلان عن ذلك.

وفي الأثناء تتواصل الحرب على غزة في يومها الـ16 منذ بدء "طوفان الأقصى"، ومعها يتزايد عدد الضحايا ويتفاقم الوضع الإنساني في القطاع.

المصدر: RT

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