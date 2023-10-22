إسرائيل.. إلغاء الاحتفالات في ذكرى إسحق رابين

أعلن "مركز إسحاق رابين" أنه على ضوء الحرب والوضع الأمني، ألغيت مراسم الدولة لإحياء ذكرى رئيس الوزراء الأسبق إسحاق رابين.

وقال المركز: "قلوبنا مع عائلات الذين سقطوا وقتلوا. ونأمل في العودة السريعة والآمنة للمدنيين والجنود المختطفين. في هذا الوقت العصيب، لن تقام مراسم الدولة في ذكرى رئيس الوزراء إسحاق رابين هذا العام"، والتي كانت مقررة في 25 أكتوبر الحالي.

ويوم ذكرى إسحاق رابين هو يوم ذكرى إسرائيلي يتم الاحتفال به سنويا في الثاني عشر من شهر شيفان (سيوان) العبري، لإحياء ذكرى رئيس الوزراء ووزير الدفاع الأسبق واغتياله.

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وإسحاق رابين هو خامس رئيس وزراء إسرائيلي، وتقلد هذا المنصب في فترتين، الأولى من 1974 إلى 1977 والثانية من 1992 انتهت بإطلاق الرصاص عليه ومقتله في 4 نوفمبر 1995 على يد اليهودي المتطرف إيغال عامير، في أعقاب اتفاقية أوسلو وتصاعد الهجمات.

وبذلك أصبح رابين رئيس الوزراء الإسرائيلي الوحيد الذي يقضي اغتيالا.

المصدر: RT