الجيش الإسرائيلي يعلن تصفية قيادي في منظومة الصواريخ التابعة لحماس

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد، تصفية قيادي في منظومة الصواريخ التابعة لحركة حماس.

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وقال بيان مشترك للجيش الإسرائيلي والشاباك إن "طائرات حربية للجيش تمكنت من تصفية المدعو محمد قطامش نائب قائد منظومة المدفعية الصاروخية في حماس والمسؤول عن إدارة اطلاق الصواريخ والنيران في لواء الوسطى".

ولفت البيان إلى أن "لمدعو قطامش كان جزءا مهما في تخطيط وتنفيذ خطط رمي الصواريخ لحماس نحو إسرائيل في كل جولات القتال مع قطاع غزة".

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه "يواصل استهداف أوكار حماس في قطاع غزة حيث هاجم منذ الصباح نشطاء في حماس بما فيهم قائد خلية رمي صواريخ، كما تم استهداف موقع تصنيع وسائل قتالية ومقر قيادة لحماس"، وفق تعبيره.

المصدر: RT