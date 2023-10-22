إصابة شخصين وتضرر مبان جراء قصف مستوطنة "نتيفوت" الإسرائيلية بصواريخ فلسطينية (صور)

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي الإسرائيلية أنباء تفيد بإصابة شخصين أحدهما بجروح خطيرة وتدمير سيارة وتضرر مبان، جراء سقوط صواريخ من قطاع غزة على مستوطنة "نتيفوت".

وقال الناطق باسم نجمة داود الحمراء في أعقاب الإنذارات التي أطلقت في وقت سابق في مستوطنة "ناتيفوت" إن مسعفين في نجمة داوود الحمراء يقدمون العلاج ويحولون إلى مستشفى سوروكا رجلا يبلغ من العمر حوالي 60 عاما في حالة خطيرة.

وأطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة فجر السبت 7 أكتوبر عملية "طوفان الأقصى" ردا على اعتداءات القوات الإسرائيلية والمستوطنين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، قابلتها إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" وشنت غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي نحو 4650 قتيلا وأكثر من 14245 جريح في القطاع.

أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 306 بين ضباط وجنود، فيما أسرت "حماس" أكثر من 200 إسرائيلي.

المصدر: RT