السوداني وماكرون يتفقان على ضرورة العمل لتأمين الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة

اتفق رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، على ضرورة العمل لتأمين الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة.

وذكر بيان للحكومة العراقية أن "السوداني تلقى اليوم اتصالا هاتفيا من ماكرون، بحثا خلاله التطورات المتسارعة في المنطقة، والأحداث الخطيرة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة بسبب مواصلة سلطات الاحتلال الصهيوني اعتداءاتها على المدنيين في قطاع غزة، وأهمية مواصلة الجهود لإيجاد حل سريع لما يحدث".

وأضاف: "كما جرى التأكيد على أن استمرار تصاعد الأحداث له تداعيات خطيرة على السلم والأمن الإقليمي والدولي، والاتفاق على إدامة التواصل والجهود المشتركة لوقف إطلاق النار واحتواء الصراع من أجل الوصول إلى حلول شاملة وعادلة".

ونقل البيان عن السوداني قوله إن "الأزمة لم تبدأ في السابع من تشرين الأول، بل هي متعمقة وتمتد لعقود من عدم الالتزام بالقوانين والشرعية الدولية، من قبل سلطات الاحتلال التي أخضعت شعبا بأكمله للسجن بلا ذنب، ما ولد شعورا جارفا بالقهر والظلم داخل فلسطين وخارجها".

من جانبه، أشار الرئيس الفرنسي إلى ضرورة التحرك الجاد للحيلولة دون اتساع رقعة الصراع، وتجنيب المدنيين تبعات ما سيحدث، وفقا للبيان.

وأكد البيان أن الطرفين اتفقا على ضرورة العمل من أجل تأمين الوقف الفوري لإطلاق النار، وفتح المعابر الإنسانية لدخول المساعدات إلى أهالي غزة المحاصرين، وكذلك العمل على منع التصعيد، ووقف المعاناة الإنسانية في غزة.

المصدر: RT