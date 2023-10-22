مستشفى شهداء الأقصى يعلن استقباله قرابة 170 قتيلا وأكثر من 300 مصاب الأحد

أعلن مستشفى شهداء الأقصى بالمحافظة الوسطى في قطاع غزة، عن استقبال قرابة 170 قتيلا وأكثر من 300 مصاب منذ فجر اليوم الأحد.

وجاء في بيان المستشفى: "استقبلنا قرابة 170 شهيدا وأكثر من 300 إصابة منذ فجر اليوم الأحد".

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة أشرف القدرة أن القوات الإسرائيلية نفذت 24 غارة خلال الـ 24 ساعة الماضية راح ضحيتها 266 قتيلا منهم 117 طفلا وغالبيتهم من جنوب القطاع.

وأكدت وزارة الصحة في بيان اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 4651 قتيلا، بينهم 1873 طفلا و1023 امرأة و187 مسنا، و14245 مصابا منذ بدء الغارات الإسرائيلية على غزة قبل أسبوعين.

كما أفاد الناطق باسم وزارة الصحة في غزة، أن المنظومة الصحية فقدت كل قدراتها العلاجية والوقود اللازم لتشغيلها، والمساعدات المحدودة التي دخلت القطاع غير كافية ولم تصل للمستشفيات.

تتواصل الحرب على غزة في يومها السادس عشر منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، ومعها يتزايد عدد الضحايا ويتفاقم الوضع الإنساني في القطاع.

المصدر: RT