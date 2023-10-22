الصحة الإسرائيلية تعلن ارتفاع عدد القتلى والمصابين الإسرائيليين جراء هجوم حماس إلى 5431 شخصا

أعلنت وزار ة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأحد، ارتفاع عدد الضحايا الإسرائيليين إلى 5431 إسرائيليا جراء الهجوم الذي شنته حركة حماس في السابع من أكتوبر.

وجاء في البيان، "حتى الآن، تم نقل 5431 ضحية إلى المستشفيات".

وبحسب الوزارة، فإن أكثر من 290 جريحا في حالة خطيرة، و801 جراحهم متوسطة الخطورة.

وفي وقت سابق، أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أن 50%؜ من الوحدات السكنية في قطاع غزة تضررت بشكل كلي أو جزئي بالقصف الإسرائيلي وبات 70% من سكان القطاع أي 1.5 مليون مواطن، خارج منازلهم قسرا.

تتواصل الحرب على غزة في يومها السادس عشر منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، ومعها يتزايد عدد الضحايا ويتفاقم الوضع الإنساني في القطاع.

المصدر: تاس