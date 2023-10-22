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عبد اللهيان يحذر الولايات المتحدة وإسرائيل من خروج أوضاع المنطقة عن السيطرة

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عبد اللهيان يحذر الولايات المتحدة وإسرائيل من خروج أوضاع المنطقة عن السيطرة
Globallookpress Marwan Naamani
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حذر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال مؤتمر صحفي مع وزيرة خارجية جنوب إفريقيا ناليدي باندور من خروج أوضاع المنطقة عن السيطرة إذا لم تتوقف المجازر الإسرائيلية.

وقال عبد اللهيان: "أي خطأ في الحسابات بشأن ارتكاب المجازر في غزة والتهجير القسري قد تكون لها تبعات صعبة ومريرة على المنطقة ومثيري الحرب".

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وأضاف: "أحذر الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي المزعوم من خروج أوضاع المنطقة عن السيطرة في أي لحظة إن لم تتوقف المجازر بحق الشعب الفلسطيني".

وأطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة فجر السبت 7 أكتوبر عملية "طوفان الأقصى" ردا على اعتداءات القوات الإسرائيلية والمستوطنين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، قابلتها إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" وشنت غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي نحو 4650 قتيلا وأكثر من 14245 جريح في القطاع.

أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 306 بين ضباط وجنود، فيما أسرت "حماس" أكثر من 200 إسرائيلي.

المصدر: RT

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