قديروف يهاجم تل أبيب: فظائع وجرائم إسرائيل تذكر الإنسانية بأن الفاشية لا تزال تشكل تهديدا حقيقيا

أكد رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، أن إسرائيل لطخت نفسها بالعار الذي لا يمحى إلى الأبد بسبب أفعالها في فلسطين.

وقال قديروف: "الأحداث المأساوية في فلسطين تسبب ألما كبيرا في قلوب جميع الناس الطبيعيين. الفظائع والجرائم التي يرتكبها النظام الإسرائيلي تذكر الإنسانية بأن الفاشية لا تزال تشكل تهديدا حقيقيا على العالم أجمع. من خلال حرق أحياء بأكملها وقتل النساء بلا رحمة والأطفال والشيوخ، لقد لطخت إسرائيل نفسها إلى الأبد بالعار الذي لا يمحى".

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وأشار قديروف إلى أن مئات المسلمين في الشيشان يواصلون أداء الصلوات الجماعية في المساجد الكبيرة لفلسطين. الدعاء هو أقوى سلاح في العالم.

وأضاف: "في كل مرة يتزايد عدد المؤمنين في صلوات موجهة إلى الله تعالى، يطلبون فيها الخلاص للفلسطينين والنصر العاجل لإخواننا الذين يقاتلون في إطار العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا ضد الفاشية ذاتها".

وأطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة فجر السبت 7 أكتوبر عملية "طوفان الأقصى" ردا على اعتداءات القوات الإسرائيلية والمستوطنين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، قابلتها إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" وشنت غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي نحو 4650 قتيلا وأكثر من 14245 جريح في القطاع.

أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 306 بين ضباط وجنود، فيما أسرت "حماس" أكثر من 200 إسرائيلي.

المصدر: RT