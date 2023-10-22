دبلوماسيون روس يتحققون من مقتل عائلة ناطقة بالروسية في غارة إسرائيلية على قطاع غزة

أكد مصدر في الخارجية الروسية أن الدبلوماسيين الروس يتحققون من صحة التقارير الإعلامية التي تحدثت عن مقتل عائلة ناطقة باللغة الروسية في غارة إسرائيلية على قطاع غزة.

وأشار المصدر لوكالة "نوفوستي" إلى أن الحديث هنا عن عائلة تنتمي إلى إحدى دول رابطة الدول المستقلة.

وقبل أيام، أعلن السفير الروسي في إسرائيل أناتولي فيكتوروف عن مقتل 16 روسيّا وفقدان 9 آخرين في إسرائيل، منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" في الـ7 من أكتوبر الجاري.

وأشار السفير فيكتوروف إلى أن مواطنا روسيّا مدرج على قائمة الأسرى لدى حماس.

هذا ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر.

وقوبلت "طوفان الأقصى" بعملية "السيوف الحديدية" الإسرائيلية، ويشن الجيش الإسرائيلي من خلالها غارات على قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل4651 فلسطينيا وإصابة 14245 آخرين منذ 7 أكتوبر.

المصدر: نوفوستي + RT