 
مباشر

دبلوماسيون روس يتحققون من مقتل عائلة ناطقة بالروسية في غارة إسرائيلية على قطاع غزة

أخبار العالم

دبلوماسيون روس يتحققون من مقتل عائلة ناطقة بالروسية في غارة إسرائيلية على قطاع غزة
Gettyimages.ru
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wa0o

أكد مصدر في الخارجية الروسية أن الدبلوماسيين الروس يتحققون من صحة التقارير الإعلامية التي تحدثت عن مقتل عائلة ناطقة باللغة الروسية في غارة إسرائيلية على قطاع غزة.

وأشار المصدر لوكالة "نوفوستي" إلى أن الحديث هنا عن عائلة تنتمي إلى إحدى دول رابطة الدول المستقلة.

وقبل أيام، أعلن السفير الروسي في إسرائيل أناتولي فيكتوروف عن مقتل 16 روسيّا وفقدان 9 آخرين في إسرائيل، منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" في الـ7 من أكتوبر الجاري.

وأشار السفير فيكتوروف إلى أن مواطنا روسيّا مدرج على قائمة الأسرى لدى حماس.

هذا ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر.

وقوبلت "طوفان الأقصى" بعملية "السيوف الحديدية" الإسرائيلية، ويشن الجيش الإسرائيلي من خلالها غارات على قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل4651 فلسطينيا وإصابة 14245 آخرين منذ 7 أكتوبر.

المصدر: نوفوستي + RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا