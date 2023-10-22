نتنياهو يبحث مع ماكرون هاتفيا تنسيق زيارة الأخير إلى تل أبيب

بحث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هاتفيا، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تنسيق زيارة الأخير إلى تل أبيب تضامنا مع إسرائيل.

كما أجرى نتنياهو محادثات هاتفية مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته، للغرض ذاته.

وجاء في بيان صادر عن مكتب نتنياهو: "عقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سلسلة من المحادثات مع القادة الغربيين اليوم، وتحدث رئيس الوزراء مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته، سيصل ماكرون وروته إلى إسرائيل يومي الاثنين والثلاثاء وسيلتقيان بنتنياهو".

وفقا للبيان، خلال المحادثات مع القادة الغربيين "أشار نتنياهو إلى وحدة وتصميم الأمة الإسرائيلية في تدمير الإمكانات العسكرية والسياسية لحركة حماس، مؤكدا أن انتصار إسرائيل على حماس هو انتصار العالم كله."

تتواصل الحرب على غزة في يومها السادس عشر منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، ومعها يتزايد عدد الضحايا ويتفاقم الوضع الإنساني في القطاع.

المصدر: نوفوستي