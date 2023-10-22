"فزعة عراقية للأقصى".. الهلال الأحمر العراقي يخصص 32 طنا من الأغذية لأهالي قطاع غزة (فيديو+صور)

أعلن الهلال الأحمر العراقي نقل 32 طنا من المساعدات الغذائية بالتعاون مع حكومة العراق إلى مطار بغداد تمهيدا لنقلها للأهالي في قطاع غزة عبر مصر، ضمن حملة "فزعة عراقية للأقصى".

وذكرت جمعية الهلال الأحمر العراقي مباشرتها بهذا الأمر، وقالت في بيان: "يقوم الهلال الأحمر العراقي بنقل الدفعة الأولى من المساعدات الغذائية والتي تبلغ أكثر من 32 طنا إلى مطار بغداد بغية إرسالها جوا عن طريق الطائرات العراقية إلى جمهورية مصر ليتم تسليمها إلى الهلال الأحمر الفلسطيني".

وأضاف البيان أن "هذه الحملة تتم تحت عنوان (فزعة عراقية للأقصى)".

هذا ويضطلع الجانب المصري بالدور الرئيسي في إيصال المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة خلال الحرب الدائرة والحصار المتواصل الذي تفرضه إسرائيل منذ سنوات وعلى وجه الخصوص منذ السابع من اكتوبر الجاري بعيد إطلاق حماس عملية "طوفان الأقصى" ضد إسرائيل.

إقرأ المزيد

وكان مصدر أمني مصري قد أكد لمراسلة RT في القاهرة اليوم الأحد، عبور شاحنات المساعدات من العوجة إلى الجانب الإسرائيلي لتفتيشها، مشيرا إلى أنها ستدخل القطاع عبر غلاف غزة بعد استلام السلطات الاسرائيلية لها.

وقال المصدر الأمني إن السلطات الإسرائيلية ستقوم بتسليمها إلى السلطات الفلسطينية، لافتا إلى أن عدد الشاحنات 17 شاحنة تحمل الأدوية والألبان والمياه.

كما نفى المصدر الأمني المصري ما يتردد عن أن هناك شاحنات عادت أدراجها إلى الجانب المصري.

المصدر: RT