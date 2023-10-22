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مصدر أمني مصري يكشف لـRT مسار خط المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

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مصدر أمني مصري يكشف لـRT مسار خط المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة
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أكد مصدر أمني لمراسلة RT في القاهرة عبور شاحنات المساعدات من العوجة إلى الجانب الإسرائيلي لتفتيشها، مشيرا إلى أنها ستدخل القطاع عبر غلاف غزة بعد خضوعها للسلطات الاسرائيلية .

وقال المصدر الأمني إن السلطات الإسرائيلية ستقوم بتسليمها إلى السلطات الفلسطينية، لافتا إلى أن عدد الشاحنات 17 شاحنة تحمل الأدوية والألبان والمياه.

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وسائل إعلام: القصف الإسرائيلي قرب الحدود المصرية مع قطاع غزة لم يوقف تدفق المساعدات
وسائل إعلام: القصف الإسرائيلي قرب الحدود المصرية مع قطاع غزة لم يوقف تدفق المساعدات

كما نفى المصدر الأمني المصري ما يتردد عن أن هناك شاحنات عادت أدراجها إلى الجانب المصري.

وقد تحدثت وسائل إعلام مصرية في وقت سابق من اليوم الأحد عن أن القصف الإسرائيلي الذي وقع بالقرب من الحدود المصرية مع قطاع غزة لم يؤثر على استمرار تدفق المساعدات إلى القطاع.

بدوره، أفاد مراسلنا، اليوم الأحد، بدخول دفعة ثانية من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، عبر معبر رفح، وهي ثاني قافلة مساعدات تدخل إلى القطاع منذ 7 أكتوبر.

وذكرت وسائل إعلام مصرية في وقت سابق أن حجم المساعدات الإنسانية إلى غزة يصل إلى آلاف الأطنان، تم تجهيز قسم منها داخل مصر، والقسم الآخر هو جزء من مساعدات من عدد من الدول كانت وصلت بوقت سابق إلى مطار العريش الذي خصصته مصر لاستقبال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة من خارج البلاد.

المصدر: RT

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