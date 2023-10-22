جنرال أمريكي متقاعد يكشف خطة إسرائيل المحتملة لاجتياح غزة بريا

كشف الجنرال الأمريكي المتقاعد جيمس سبايدر ماركس، خطة إسرائيل المحتملة من وجهة نظره لاجتياح غزة بريا.

قال ماركس في مقابلة مع "cnn": "الأمر سيكون أكثر من مجرد دبابات، إنها فرق أسلحة قتالية. لذا، هناك مشاة راكبة، وهناك قوات مدرعة، وهناك مدفعية، وما إلى ذلك. وسيكون الأمر مسبوقًا بمعلومات استخباراتية جيدة".

وأضاف: "لدى إسرائيل قوة بحرية، لديها ما يسمى بالكورفيت وهي سفن هجومية صغيرة، لديها 45 زورق دورية ولديها 10 آلاف بحار في الخدمة الفعلية".

وتابع: "إن إسرائيل تحاول استهداف القادة السياسيين والعسكريين لحركة حماس، تريد ملاحقتهم، ومن المحتمل أن تكون لديها مهمة قتل أو أسر، الشيء الثاني الذي تريد ملاحقته هو مجمع الأنفاق الواسع".

المصدر: cnn