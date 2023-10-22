واشنطن لمواطنيها في لبنان: على الراغبين "المغادرة الآن"

أخطرت وزارة الخارجية الأمريكية المواطنين الأمريكيين الراغبين بمغادرة الأراضي اللبنانية بمغادرتها الآن، معللة ذلك بسبب الأوضاع الأمنية على حد تعبيرها.

وأشارت الخارجية إلى أنه "يجب على المواطنين الأمريكيين الذين يرغبون في مغادرة لبنان المغادرة الآن، بسبب الوضع الأمني الذي لا يمكن التنبؤ به".

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كما لفت مكتب الخدمات القنصلية أيضا إلى أنه "لا تزال هناك رحلات تجارية متاحة، ولكن هناك انخفاض في القدرة الاستيعابية، وأملت (الخارجية الأمريكية) من المواطنين الأمريكيين التحقق من خيارات الرحلات الجوية في مطار بيروت الدولي"،

"كما تم الإعلان عن قرض مساعدة مالية من الحكومة الأمريكية لشراء تذاكر رحلة لمغادرة لبنان لمن يرغب".

تجدر الإشارة إلى أن وزير خارجية حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبدالله بو حبيب، أكد يوم أمس السبت، مواصلة الاتصالات بجهات لبنانية لمنع تطور الاشتباكات مع إسرائيل إلى ما هو أخطر مما يجري في الوقت الحالي.

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وفي حديث أدلى به لقناة "الجزيرة"، شدّد على "أننا دعاة سلام ونعرف الحرب وآثارها، وعلى الإسرائيليين أن يعرفوا ذلك أيضا"، لافتا إلى أن "كثيرا مما يحدث على حدودنا مرتبط بما يحدث في قطاع غزة، ونخشى توسع الحرب".

هذا وقد بدأ التوتر على الحدود بين لبنان وإسرائيل منذ إطلاق "حماس" عملية "طوفان الأقصى" السبت 7 أكتوبر، حيث أعلن "حزب الله" عدم حياديته بخصوص ما يجري من أحداث في قطاع غزة وباشر على إثرها الأعمال العسكرية ضد الجيش الإسرائيلي.

المصدر: النشرة + RT