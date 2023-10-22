أمر مقصود ومتعمد.. نائب مصري يدعو لاتخاذ موقف قوي ردا على قصف إسرائيل لموقع عسكري مصري حدودي

طلب النائب المصري مصطفى بكري، من السلطات المصرية اتخاذ موقف قوي ردا على قصف الجيش الإسرائيلي لموقع عسكري مصري حدودي.

وقال مصطفى بكري في تدوينة على منصة "X" (تويتر سابقا) يوم الأحد: "هذا ثاني حادث تقوم فيه قوات الإحتلال الإسرائيلي بضرب المعبر المصري".

وأضاف: "منذ عدة أيام قال وزير الخارجية سامح شكري إن أربعة مصريين أصيبوا بالخطأ عند المعبر، واليوم دبابة إسرائيلية توجه قذائفها بالخطأ أيضا وتصيب عددا من الجنود المصريين في المعبر أيضا".

واختتم النائب تدوينته بالقول: "إذا كان جنود إسرائيل قد أصيبوا بالحول، فمصر لابد أن تتخذ موقفا قويا، لأن الأمر مقصود ومتعمد".

وفي وقت سابق، قال الجيش الإسرائيلي إنه قصف موقعا مصريا بالقرب من الحدود في معبر كرم أبو سالم عن طريق الخطأ.

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وأفاد الناطق باسم الجيش أفيخاي أدرعي، بأن دبابة أطلقت نيرانها عن طريق الخطأ وأصابت موقعا مصريا بالقرب من الحدود في منطقة كرم أبو سالم.

وصرح المتحدث بأن الحادث قيد التحقيق ويتم فحص تفاصيله، معربا عن أسفه عن الحادث.

هذا، وذكر المتحدث باسم الجيش المصري في بيان أن بعض عناصر برج المراقبة الحدودي المصري أصيبوا بشظايا دبابة إسرائيلية عن طريق الخطأ.

وقال المتحدث باسم الجيش المصري في البيان: "خلال الإشتباكات القائمة فى قطاع غزة اليوم الأحد الموافق لـ22 أكتوبر 2023، أصيب أحد أبراج المراقبة الحدودية المصرية بشظايا قذيفة من دبابة إسرائيلية عن طريق الخطأ".

وأشار إلى أن الجانب الإسرائيلي أبدى أسفه عن الحادث غير المتعمد فور وقوعه، مؤكدا أنه يجري التحقيق في ملابسات الواقعة.

المصدر: RT