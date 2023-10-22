"مؤسسة سيناء" تنشر صور طائرات استطلاع إسرائيلية راقبت رفح المصرية قبل قصف موقع عسكري مصري

نشرت "مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان" صورا لطائرات استطلاع إسرائيلية قالت إنها راقبت مدينة رفح المصرية وقرية المهدية لحظة قصف موقع للجيش المصري حيث أفادت تل أبيب بأنه عن طريق الخطأ

وقالت "مؤسسة سيناء" في تدوينة على منصة "X" (تويتر سابقا) يوم الأحد، إن الصور الخاصة حصلت عليها من مقاطع فيديو تظهر تحليق طيران استطلاع فوق قرية المهدية ومحيط معبر كرم أبو سالم بالقرب من موقع حادث سقوط قذيفة إسرائيلية على موقع عسكري مصري جنوب رفح.

وذكرت المؤسسة الحقوقية إنها تجري بمساعدة متخصصين عملية تحليل للصور لمعرفة طراز الطائرة.

وأفادا بأنها كانت قد نقلت عن شهود عيان تفاصيل تفيد بتحليق مكثف لطيران استطلاع فوق قرى المهدية ومحيط نجع شيبانة جنوبي رفح مساء الأحد.

صور خاصة مثبته من مقاطع فيديو حصلت عليها مؤسسة سيناء تظهر تحليق طيران استطلاع فوق قرية المهدية ومحيط معبر كرم أبو سالم بالقرب من موقع حادث سقوط قذيفة اسرائيلية على موقع عسكري مصري جنوب رفح.



تجري المؤسسة بمساعدة متخصصين تحليل للصور لمعرفة طراز الطائرة.



وكانت المؤسسة قد نقلت… pic.twitter.com/UM1M9Yyrd5 — Sinai for Human Rights (@Sinaifhr) October 22, 2023

وفي وقت سابق، قال الجيش الإسرائيلي إنه قصف موقعا مصريا بالقرب من الحدود في معبر كرم أبو سالم عن طريق الخطأ.

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وأفاد الناطق باسم الجيش أفيخاي أدرعي، بأن دبابة أطلقت نيرانها عن طريق الخطأ وأصابت موقعا مصريا بالقرب من الحدود في منطقة كرم أبو سالم.

وصرح المتحدث بأن الحادث قيد التحقيق ويتم فحص تفاصيله، معربا عن أسفه عن الحادث.

هذا، وذكر المتحدث باسم الجيش المصري في بيان أن بعض عناصر برج المراقبة الحدودي المصري أصيبوا بشظايا دبابة إسرائيلية عن طريق الخطأ.

وقال المتحدث باسم الجيش المصري في البيان: "خلال الإشتباكات القائمة فى قطاع غزة اليوم الأحد الموافق لـ22 أكتوبر 2023، أصيب أحد أبراج المراقبة الحدودية المصرية بشظايا قذيفة من دبابة إسرائيلية عن طريق الخطأ".

وأشار إلى أن الجانب الإسرائيلي أبدى أسفه عن الحادث غير المتعمد فور وقوعه، مؤكدا أنه يجري التحقيق في ملابسات الواقعة.

المصدر: RT + "مؤسسة سيناء"