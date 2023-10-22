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حملة السيسي تقيم فعاليات تضامن مع فلسطين ورفضا لمشروع التهجير الإسرائيلي لأهالي غزة

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حملة السيسي تقيم فعاليات تضامن مع فلسطين ورفضا لمشروع التهجير الإسرائيلي لأهالي غزة
Legion-Media
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نظمت الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي عددا من الفعاليات التضامنية مع فلسطين، في ظل التصعيد العسكري الإسرائيلي الجاري في قطاع غزة، والظروف الصعبة التي يمر بها الفلسطينيون.

ونظمت الحملة وقفة احتجاجية أمام مقرها الرسمي للتنديد بالقصف الإسرائيلي لقطاع غزة، وللتعبير عن رفض مخطط تهجير أهالي القطاع، وللمطالبة بالوقف الفوري لقتل المدنيين، ولإدانة الجرائم الإسرائيلية في القطاع.

كما أدانت الحملة القصف الإسرائيلي المتعمد لمستشفى المعمداني مساء الثلاثاء الماضي، والذي أسفر عن سقوط مئات القتلى والجرحى.

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وأعربت الحملة عن رفضها القاطع لكل التصورات التي طرحتها إسرائيل حول تهجير أهالي القطاع إلى سيناء، لمخالفتها القانون الدولي والإنساني، ودعت دول العالم للتدخل لإيجاد تسوية على أساس "حل الدولتين" مع التأكيد المطلق بأنه لا حل إلا وفق السلام العادل وضمان الحقوق الفلسطينية.

المصدر: اليوم السابع

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