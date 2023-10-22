بايدن يبحث الوضع في غزة مع البابا فرنسيس ونتنياهو ويطلع على تقييم الخبراء الأمنيين

أجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن محادثة مع بابا الفاتيكان فرانسيس، بحثا خلالها النزاعات في العالم، كما أجرى محادثة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لبحث أخر التطورات في غزة.

وأفاد المكتب الصحفي التابع للبابا في بيان الأحد بأن الحديث الذي استمر لنحو 20 دقيقة تناول الصراعات التي يشهدها العالم، وضرورة وضع سبل لإحلال السلام.

وتناول الجانبان التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط، وخلال المحادثة أدان بايدن الهجوم الذي شنته حركة حماس ضد إسرائيل، وأكد ضرورة حماية المدنيين في غزة.

كما ناقش مع البابا نتائج زيارته الأخيرة إلى إسرائيل والجهود المبذولة لضمان إيصال الغذاء والدواء وغيرها من المساعدات الإنسانية لتخفيف الأزمة الإنسانية في غزة.

كما بحثا الحاجة إلى وقف التصعيد في المنطقة والعمل على تحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط.

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وفي السياق ذاته تحدث بايدن مع نتنياهو بعد ظهر الأحد لمناقشة التطورات في إسرائيل وغزة.

كما تلقى بايدن ونائبته كامالا هاريس في صباح الأحد إحاطة حول آخر التطورات في إسرائيل وغزة من فريق الأمن القومي الأمريكي.

المصدر: ريا نوفوستي