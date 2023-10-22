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عبد اللهيان يبحث مع إسماعيل هنية سبل وقف الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة

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عبد اللهيان يبحث مع إسماعيل هنية سبل وقف الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة
AFP
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أجرى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان محادثات هاتفية مع رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية مساء أمس الأحد بحثا خلالها الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقالت حركة حماس في بيان: "بحث الاتصال آخر التطورات المتعلقة بالعدوان الصهيوني على قطاع غزة وكيفية استخدام كل الطرق لوقف هذه الجرائم الوحشية التي يرتكبها العدو في القطاع".

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وأطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة فجر السبت 7 أكتوبر عملية "طوفان الأقصى" ردا على اعتداءات القوات الإسرائيلية والمستوطنين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، قابلتها إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" وشنت غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي نحو 4650 قتيلا وأكثر من 14245 جريح في القطاع.

أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 306 بين ضباط وجنود، فيما أسرت "حماس" أكثر من 200 إسرائيلي.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام

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