 
مباشر
عاجل
عاجل: الجيش الاسرائيلي: حزب الله "يجر لبنان إلى حرب"

واينت: الدفاع الإسرائيلية تقرر إخلاء 14 مستوطنة إضافية وتوسيع النطاق إلى 5 كلم من الحدود الشمالية

أخبار العالم

واينت: الدفاع الإسرائيلية تقرر إخلاء 14 مستوطنة إضافية وتوسيع النطاق إلى 5 كلم من الحدود الشمالية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w9xn

اتهم الجيش الإسرائيلي حزب الله بالسعي إلى التصعيد العسكري في المنطقة الحدودية، محذرا بأن ذلك "سيجر لبنان إلى حرب"، وذلك بعد تجدد تبادل إطلاق الصواريخ بين إسرائيل والحزب.

إقرأ المزيد
لحظة بلحظة.. الحرب في غزة بيومها الـ16
لحظة بلحظة.. الحرب في غزة بيومها الـ16

وحذر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي جوناثان كورنيكوس عبر منصّة إكس بان "حزب الله يعتدي ويجر لبنان إلى حرب لن يجني منها شيئا، إنما قد يخسر فيها الكثير".

وفي هذا السياق، أفاد موقع "واينت" الإسرائيلي، اليوم الأحد، بأن وزارة الدفاع الإسرائيلية قررت إخلاء 14 مستوطنة إضافية، وتوسيع النطاق إلى 5 كلم من الحدود الشمالية مع لبنان.

يتبع..

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا