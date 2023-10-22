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الملك عبد الله الثاني: استمرار الحرب على غزة سيفجر المنطقة

أخبار العالم العربي

الملك عبد الله الثاني: استمرار الحرب على غزة سيفجر المنطقة
Globallookpress
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حذر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني اليوم الأحد، من أن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة سيدفع إلى انفجار الأوضاع في المنطقة كلها.

وأكد عبد الله الثاني ضرورة تحرك المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف الحرب على غزة وحماية المدنيين وكسر الحصار.

جاءت تصريحات الملك عبدالله الثاني خلال استقباله كبير مستشاري رئيس أركان الدفاع البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الفريق جوي مارتن سامبسون في قصر الحسينية اليوم الأحد.

والتقى العاهل الإردني اليوم الأحد أيضا المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي سيندي ماكين، لبحث ضرورة استدامة إيصال الغذاء والمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وبشكل عاجل.

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وشدد عبد الله الثاني على أهمية دور المنظمات الدولية مثل برنامج الأغذية العالمي في دعوة المجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده لضمان إيصال الغذاء والمياه والدواء والوقود غزة، والدعوة إلى حماية البنية التحتية الطبية والإغاثية في القطاع.

المصدر: RT

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