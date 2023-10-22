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ميقاتي: الاتصالات مستمرة محليا ودوليا وعربيا لمنع تمدد الحرب من غزة إلى لبنان

ميقاتي: الاتصالات مستمرة محليا ودوليا وعربيا لمنع تمدد الحرب من غزة إلى لبنان

أخبار العالم العربي

ميقاتي: الاتصالات مستمرة محليا ودوليا وعربيا لمنع تمدد الحرب من غزة إلى لبنان
Globallookpress
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قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي إن الاتصالات الدبلوماسية دوليا وعربيا واللقاءات المحلية مستمرة في سبيل وقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان.

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وأكد ميقاتي أن الاتصالات تهدف لمنع تمدد الحرب الدائرة في غزة إلى لبنان.

ولفت ميقاتي إلى أن "الاجتماعات والاستعدادات التي نقوم بها من أجل وضع خطة طوارئ لمواجهة ما قد يحصل هي خطوة وقائية أساسية من باب الحيطة، لـننا في مواجهة عدو نعرف تاريخه الدموي".

وكشف رئيس الحكومة اللبنانية أن "التدابير المتخذة في مطار بيروت والإجراءات من قبل شركة طيران الشرق الأوسط هي من باب الوقاية والحذر، ولم نتلق أي معطيات تفيد بأي أمر جلل قد يحصل في المطار".

وكان رئيس مجلس إدارة شركة ​"طيران الشرق الأوسط​" محمد الحوت قال بوقت سابق إنه "سيتم إلغاء أكثر من نصف رحلات الشركة مع ضمان استمرار تأمين التواصل بين لبنان والخارج.

ولفت إلى أنه مع بداية عملية "طوفان الأقصى" بدأ القلق عند شركات التأمين، مشيرا إلى أنهم أجروا تقييما بالتنسيق معهم".

وذكر أن "رحلات باريس مثلا لن تتوقف بل يمكن أن يتم تقليل عددها والتركيز على الحجوزات إلى بلد محدد وبالتالي تأمين الرحلات".

وتشهد الحدود الجنوبية اللبنانية توترا منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" يوم السبت 7 أكتوبر، حيث أعلن "حزب الله" اللبناني مقتل عدد من عناصره جراء قصف إسرائيلي وعمليات عسكرية، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي عن عدد من القتلى في صفوف عناصره إثر اشتباكات مسلحة وقصف من لبنان.

المصدر: RT

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