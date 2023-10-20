​"طيران الشرق الأوسط​": لا معلومات لدينا حول استهداف المطار في لبنان

أعلن رئيس مجلس إدارة شركة ​"طيران الشرق الأوسط​" محمد الحوت، أنه لا توجد لديهم معلومات حول استهداف المطار في لبنان.

وأضاف محمد الحوت أن كل المعطيات التي وصلتهم تؤكد أن التصعيد جنوبا سيبقى ضمن قواعد الاشتباك.

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وصرح بأنه ومع بداية عملية "طوفان الأقصى" بدأ القلق عند شركات التأمين، مشيرا إلى أنهم أجروا تقييما بالتنسيق معهم".

وذكر أن "رحلات باريس مثلا لن تتوقف بل يمكن أن يتم تقليل عددها والتركيز على الحجوزات إلى بلد محدد وبالتالي نؤمن الرحلات".

وأفاد الحوت في تصريحات صحفية "لم أخف عام 2006 واليوم لست خائفا ولو تكبدنا خسائر كبيرة في هذه المرحلة سنعوض ذلك لاحقا وسنقف على أرجلنا ونحن ملتزمون تجاه موظفينا ونملك الإمكانات التي تجعلنا نتخطى هذه الأحداث".

وكشف أنه "سيتم إلغاء أكثر من نصف رحلات الشركة مع ضمان استمرار تأمين التواصل بين لبنان والخارج.

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة ​"طيران الشرق الأوسط​" أنه تكلم مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في هذا الموضوع.

جدير بالذكر أن الحدود الجنوبية اللبنانية تشهد توترا منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" يوم السبت 7 أكتوبر، حيث أعلن "حزب الله" اللبناني مقتل عدد من عناصره جراء قصف إسرائيلي وعمليات عسكرية.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل عدد من عناصره إثر اشتباكات مسلحة وقصف من لبنان.

المصدر: RT + موقع "النشرة" اللبناني