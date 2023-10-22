مراسلنا: حزب الله يستهدف بصواريخ موجهة موقع رويسات العلم الإسرائيلي في تلال كفرشوبا جنوب لبنان

أفاد مراسلنا، الأحد، بأن حزب الله اللبناني استهدف بالصواريخ الموجهة موقع رويسات العلم الإسرائيلي في تلال كفرشوبا بالقطاع الشرقي في جنوب لبنان.

إقرأ المزيد

ولفت المراسل إلى أن المدفعية الإسرائيلية ردت بالقصف على أطراف بلدة مارون الراس، ومرتفعات بلدة حلتا وأطراف كفرشوبا جنوب لبنان.

وأفاد المراسل أن ‏حزب الله استهدف أجهزة الرصد والاستشعار في موقع العباد بصاروخ موجه، وأظهر مقطع فيديو لحظة الاستهداف.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الأحد، أنه هاجم خلية أثناء محاولتها إطلاق صواريخ مضادة للدروع باتجاه منطقة أفيفيم على الحدود اللبنانية.

وقال موقع "واينت" إن مجموعة أطلقت صاروخا مضادا للدبابات في منطقة جبل دوف على دبابة تابعة للجيش الإسرائيلي، ولم تقع إصابات في صفوف القوات الإسرائيلية.

من جهة أخرى، قالت مراسلتنا في إسرائيل إنه تم إحباط مسيرة أطلقت من لبنان باتجاه إسرائيل، مشيرة إلى إطلاق 3 صواريخ مضادة للدروع من جنوب لبنان.

وفي إشارة إلى قرار ضم 14 مستوطنة جديدة إلى قرار الإخلاء عند الحدود مع لبنان، قالت المراسلة إن المستوطنات التي يطالها القرار في الشمال يعيش فيها 200 ألف إسرائيلي.

وكان موقع "واينت" الإسرائيلي، أفاد اليوم الأحد، بأن وزارة الدفاع الإسرائيلية قررت إخلاء 14 مستوطنة إضافية، وتوسيع النطاق إلى 5 كلم من الحدود الشمالية مع لبنان.

ولفت الموقع إلى أن الجيش الإسرائيلي ووزارة الدفاع أبلغا رؤساء المجالس المحلية بالقرار الذي يشمل المحليات التالية: شانير، دان، بيت هليل، شعار يشوف، غوشيريم، ليمان، ميتزفه، إيلون، غورين، غارنوت هجليل، ابن مناحيم، ساسا، زيبون، وراموت نفتالي.

يتبع..