مراسلنا: هجوم بطائرتين مسيرتين على قاعدة عسكرية أمريكية في أربيل شمال العراق

أفاد مراسل RT في العراق، اليوم الجمعة، بتعرض قاعدة حرير التي تتواجد فيها قوات أمريكية إلى هجوم بطائرتين مسيرتين.

وذكر مراسلنا، أن طائرتين مسيرتين استهدفتا القاعدة التي تتواجد في أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق.

وأضاف أن الهجوم شنّته فصائل شيعية مسلحة هدّدت في وقت سابق باستهداف القواعد الأمريكية بسبب ما أسمته "دعم الولايات المتحدة الأمريكية لإسرائيل ضد غزة".

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ولفت المراسل إلى أنه لم يتم التأكد بعد حول ما إذا ما كانت هناك خسائر بشرية.

وفي السياق ذاته، أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، يوم أمس، استهداف قاعدة "عين الأسد" الأمريكية في الأنبار برشقة صاروخية. وأكدت أن الصواريخ أصابت أهدافها بشكل مباشر ودقيق.

وقالت في بيان: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، مساء اليوم، قاعدة الاحتلال الأمريكي غرب العراق "عين الاسد" برشقة صاروخية، أصابت أهدافها بشكل مباشر ودقيق".

ويوم أمس أيضا، أكد مسؤولان أمريكيان تعرض قاعدة عسكرية أمريكية جنوبي سوريا، لهجوم بمسيرات اليوم الخميس وكشف أحدهما أن إحدى الطائرات المسيرة المهاجمة أُسقطت، ولكن الأخرى تسببت في وقوع إصابات طفيفة.

إلى ذلك، هدّد الأمين العام لحركة كتائب "حزب الله" في العراق أبو حسين الحميداوي يوم 10 أكتوبر، باستهداف القواعد الأمريكية في العراق إذا ما تدخلت الولايات المتحدة في حرب غزة.

المصدر: RT