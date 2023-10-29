قصف إسرائيلي مكثف على غزة في ساعات المساء.. استهداف للمستشفيات وأحزمة نارية في عدة مناطق (فيديو)

يواصل الجيش الإسرائيلي قصفه المكثف على قطاع غزة من الجو والبر والبحر، مستهدفا عددا كبيرا من منازل المواطنين، كما ركز الجيش قصفه على محيط مستشفى القدس الذي هدد بقصفه مجددا اليوم.

وقالت وزارة الداخلية الفلسطينية بغزة في بيان لها: "غارة إسرائيلية تستهدف محيط مستشفى القدس في حي تل الهوى جنوب مدينة غزة قبل قليل".

ووفقا لشهود عيان استخدم الجيش الإسرائيلي قنابل وقذائف دخانية منها قنابل الفسفور الأبيض المحرمة دوليا في قصفه لمحيط المستشفى الذي يأوي ما لا يقل عن 4 آلاف مريض وجريح، وأكثر من 14 ألف نازح.

كما أفاد مدير مستشفى القدس، بأن الجيش الإسرائيلي استهدف منذ الصباح محيط المستشفى مرات عديدة، مشيرا إلى أن تهديد مستشفى القدس مجددا ترافق مع استهدافات جوية لمحيطه.

وبحسب وسائل إعلام فلسطينية، فإن أضرارا طالت مستشفى القدس جراء قصف الطائرات الإسرائيلية أحد أبراج تل الهوى جنوب مدينة غزة.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: "في جريمة جديدة إسرائيل تهدد بقصف المركز الثقافي الأرثوذكسي ومدرسة الروم وفيها أكثر من 500 نازح".

وبحسب مصادر محلية، يواصل الجيش الإسرائيلي شن غارات جوية مكثفة على محافظة خانيونس.

هذا وتشن الطائرات الإسرائيلية غارات واسعة على عدد من منازل المواطنين في جميع أنحاء قطاع غزة.

وبحسب مصادر طبية في غزة، "وصل إلى المستشفيات عدد من الشهداء والجرحى جراء الغارات الإسرائيلية المتواصلة على القطاع".

وأفاد مراسلنا في غزة، أن الطائرات الإسرائيلية تشن عدة غارات بمحيط مجمع الشفاء الطبي غرب غزة.

وقالت وزارة الداخلية بغزة: "سقوط عدد من الشهداء والإصابات جراء قصف طائرات الاحتلال منازل المواطنين في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة".

ووفقا لما أفاد به مراسلنا في غزة، لا تزال المقاتلات الإسرائيلية تشن غارات عنيفة في محيط مستشفى الشفاء وشهود يصفونها بـ"الحزام الناري".

وأشارت الداخلية بغزة في بيان، إلى وصول "16 شهيدا حتى الآن و27 إصابة على الأقل في القصف الإسرائيلي على منزل لعائلة "جمعة" قرب دوار الصفطاوي شمال قطاع غزة، ودمار في عدد من المنازل المحيطة، ولا تزال الطواقم المختصة تعمل على انتشال مصابين وشهداء من تحت الأنقاض".

المصدر: RT