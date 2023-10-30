مصر.. ترتيبات لإدخال 60 شاحنة مساعدات مختلفة إلى قطاع غزة اليوم الاثنين
كشفت فضائية "اكسترا نيوز" المصرية عن وجود ترتيبات مصرية من أجل إدخال 60 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية المختلفة إلى قطاع غزة يوم غد الاثنين.
وكتبت الفضائية المصرية ذلك في مدونتها على موقع "إكس" (تويتر سابقا)، وقالت أيضا: "تواصل مصر جهودها من أجل ضمان استمرار دخول المساعدات إلى قطاع غزة وزيادتها لتلبية احتياجات المواطنين الفلسطينيين".
🔴#عاجل| ترتيبات مصرية لإدخال ٦٠ شاحنة مساعدات مختلفة إلى قطاع #غزة غدا#eXtranews#تضامنا_مع_فلسطين— eXtra news (@Extranewstv) October 29, 2023
كما نوهت باستمرار تدفق المساعدات من مصر إلى القطاع من خلال معبر رفح الحدودي، لافتة إلى أنه تم إدخال 48 شاحنة اليوم الأحد 29 أكتوبر من المساعدات المتنوعة.
🔴#عاجل| #مصر تواصل جهودها لضمان استمرار دخول المساعدات إلى قطاع #غزة وزيادتها لتلبية احتياجات المواطنين الفلسطينيين#eXtranews#تضامنا_مع_فلسطين— eXtra news (@Extranewstv) October 29, 2023
وفي وقت سابق من اليوم الأحد أيضا، أكد المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية، كريم خان، ضرورة إيصال المساعدات بحريّة إلى المدنيين في قطاع غزة، مشيرا إلى أن هؤلاء "أناس أبرياء ولهم الحق في ذلك وفق القانون الإنساني الدولي".
🔴#عاجل| استمرار تدفق المساعدات من #مصر إلى قطاع #غزة من خلال منفذ #رفح وإدخال 48 شاحنة اليوم من المساعدات المتنوعة #eXtranews#تضامنا_مع_فلسطين— eXtra news (@Extranewstv) October 29, 2023
وقال خان في رسالة عبر الفيديو نشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إنه زار معبر رفح بين قطاع غزة ومصر اليوم الأحد 29 أكتوبر.
هذا وتناقلت مواقع إخبارية عن وسائل إعلام أمريكية قولها إنه تمت الموافقة على إدخال ما يصل إلى 100 شاحنة مساعدات يوميا إلى القطاع.
وأكد أن من المهم الآن بشكل أساسي ألّا تكون هناك أي عوائق أمام إيصال المساعدات الإنسانية للأطفال والنساء والرجال وللسكان المدنيين.
هذا وقد أعلن الجيش الإسرائيلي يوم الجمعة الماضي عن توسيع نطاق عمليته البرية في قطاع غزة، فيما هو يشن غارات جوية مكثفة ضد البنية التحتية في قطاع غزة.
وأسفر القصف المكثف والمتواصل الذي يشنه الجيش الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر، ردا على الهجوم الذي نفذته حركة "حماس" بعملية "طوفان الأقصى"، عن مقتل أكثر من 8 آلاف شخص في قطاع غزة نصفهم من الأطفال، وفق آخر حصيلة أعلنتها وزارة الصحة في حكومة حماس أمس السبت.
بينما قُتل 1400 شخص في إسرائيل، سقطوا في اليوم الأول للهجوم، حسب السلطات الإسرائيلية التي أفادت أن مقاتلي "حماس" احتجزوا أيضا حوالي 230 شخصا كأسرى، وتم إطلاق سراح 4 نساء منهم حتى الآن.
المصدر: RT