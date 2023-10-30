مصر.. ترتيبات لإدخال 60 شاحنة مساعدات مختلفة إلى قطاع غزة اليوم الاثنين

كشفت فضائية "اكسترا نيوز" المصرية عن وجود ترتيبات مصرية من أجل إدخال 60 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية المختلفة إلى قطاع غزة يوم غد الاثنين.

وكتبت الفضائية المصرية ذلك في مدونتها على موقع "إكس" (تويتر سابقا)، وقالت أيضا: "تواصل مصر جهودها من أجل ضمان استمرار دخول المساعدات إلى قطاع غزة وزيادتها لتلبية احتياجات المواطنين الفلسطينيين".

كما نوهت باستمرار تدفق المساعدات من مصر إلى القطاع من خلال معبر رفح الحدودي، لافتة إلى أنه تم إدخال 48 شاحنة اليوم الأحد 29 أكتوبر من المساعدات المتنوعة.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد أيضا، أكد المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية، كريم خان، ضرورة إيصال المساعدات بحريّة إلى المدنيين في قطاع غزة، مشيرا إلى أن هؤلاء "أناس أبرياء ولهم الحق في ذلك وفق القانون الإنساني الدولي".

وقال خان في رسالة عبر الفيديو نشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إنه زار معبر رفح بين قطاع غزة ومصر اليوم الأحد 29 أكتوبر.

هذا وتناقلت مواقع إخبارية عن وسائل إعلام أمريكية قولها إنه تمت الموافقة على إدخال ما يصل إلى 100 شاحنة مساعدات يوميا إلى القطاع.

وأكد أن من المهم الآن بشكل أساسي ألّا تكون هناك أي عوائق أمام إيصال المساعدات الإنسانية للأطفال والنساء والرجال وللسكان المدنيين.

إقرأ المزيد

هذا وقد أعلن الجيش الإسرائيلي يوم الجمعة الماضي عن توسيع نطاق عمليته البرية في قطاع غزة، فيما هو يشن غارات جوية مكثفة ضد البنية التحتية في قطاع غزة.

وأسفر القصف المكثف والمتواصل الذي يشنه الجيش الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر، ردا على الهجوم الذي نفذته حركة "حماس" بعملية "طوفان الأقصى"، عن مقتل أكثر من 8 آلاف شخص في قطاع غزة نصفهم من الأطفال، وفق آخر حصيلة أعلنتها وزارة الصحة في حكومة حماس أمس السبت.

بينما قُتل 1400 شخص في إسرائيل، سقطوا في اليوم الأول للهجوم، حسب السلطات الإسرائيلية التي أفادت أن مقاتلي "حماس" احتجزوا أيضا حوالي 230 شخصا كأسرى، وتم إطلاق سراح 4 نساء منهم حتى الآن.

المصدر: RT