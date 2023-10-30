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الكرملين: أحداث داغستان نتيجة للتدخل الخارجي وتأثير المعلومات

كلينتون: وقف إطلاق النار سيكون هدية لـ"حماس"

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كلينتون: وقف إطلاق النار سيكون هدية لـ
Globallookpress
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قالت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون إن وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" أمر غير ممكن، وإذا حصل سيكون هدية" للحركة.

وانتقدت كلينتون الدعوات لوقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، معتبرة أن "الذين يطالبون بوقف إطلاق النار الآن لا يفهمون "حماس"... هذا غير ممكن".

وأضافت: "ستكون هذه هدية لـ"حماس" لأنهم سيستخدمون أي فترة من الوقت يتحقق فيها وقف إطلاق النار لإعادة التسلح، وإنشاء مواقع أقوى حتى يتمكنوا في نهاية المطاف من صد هجوم الإسرائيليين".

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة 8005 قتلى، و20242 جريحا، و1870 مفقودا بينهم 1020 طفلا، ما زالوا تحت الأنقاض.

أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 312 عسكريا، فيما أسرت "حماس" أكثر من 200 إسرائيلي.

المصدر: RT

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