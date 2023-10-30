مرشح رئاسي أمريكي يطالب بقطع رؤوس قادة "حماس" وتعليقها على الأوتاد في طرقات غزة (فيديو)

طالب المرشح الرئاسي الأمريكي فيفيك راماسوامي إسرائيل باستخدام كل قوتها للقضاء على "حماس"، وقال إنه "على الجيش الإسرائيلي أن يعلق رؤوس قادة "حماس" على الأوتاد بطرقات قطاع غزة".

وفي كلمته أمام الائتلاف اليهودي الجمهوري، قال راماسوامي: "أنا شخصيا آمل أن تكون عملية الدخول والخروج (من قطاع غزة) ناجحة، ولا أحب شيئا أكثر من أن يقوم الجيش الإسرائيلي بوضع رؤوس أكبر 100 من قادة حماس على الأوتاد على طول حدود غزة لضمان عدم وقوع أحداث مماثلة لما حصل يوم 7 أكتوبر".

وأضاف: "تخلصوا من كل قادة حماس أينما كانوا مختبئين، من الدوحة إلى دريسدن، وقوموا باستضافة حفل زفاف أحمر (في إشارة إلى مشهد مذبحة في مسلسل صراع العروش) في فندق فور سيزونز في قطر في المرة القادمة التي يظهر فيها (إسماعيل) هنية و(خالد) مشعل.. وأن يقوموا بذلك (قطع الرؤوس) هناك".

وأكد أن لديه "الثقة الكاملة في أن جيش الدفاع الإسرائيلي، إذا ترك دون قيود، سيكون قادرا على إنجاز مهمة الدفاع عن إسرائيل"، معتبرا أنه "يجب على إسرائيل التخلي عن حل الدولتين".

واعتبر راماسوامي أن "العالم العربي يمكن أن يستوعب الفلسطينيين تماما كما استوعب اليهود شعوبهم التي تم طردها من 22 دولة منذ عام 1948".

وقد أعاد المرشح الرئاسي نشر هذا الخطاب عبر حسابه على منصة X وكتب: "أعتقد أن هذا هو الخطاب الأكثر تأييدا لإسرائيل الذي سيسمعه الائتلاف اليهودي الجمهوري اليوم. وأنا أعلم أن هذه هي الرسالة الأكثر تأييدا لأمريكا التي سيسمعونها".

I believe this is the most pro-Israel speech that the @RJC will hear today. And I *know* this is the most pro-American message they’ll hear. pic.twitter.com/7xyMol35od — Vivek Ramaswamy (@VivekGRamaswamy) October 28, 2023

وفي منشور آخر، قال: "الآن هو الوقت المناسب لعودة إسرائيل إلى فرضيتها التأسيسية: الدولة اليهودية لها الحق المطلق في الوجود. هبة إلهية، موهوبة لأمة إلهية، لديها هدف إلهي. إسرائيل لديها حق ومسؤولية مطلقة لا لبس فيها في الدفاع عن نفسها على أكمل وجه، باستخدام اللغة الوحيدة التي يفهمها خصومها: لغة القوة".

Now is the moment for Israel to return to its founding premise: the Jewish State has an absolute right to exist. A Divine gift, gifted to a Divine nation, charged with a Divine purpose. Israel has an absolute and unequivocal right and responsibility to defend itself to the… — Vivek Ramaswamy (@VivekGRamaswamy) October 28, 2023

المصدر: RT