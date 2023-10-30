الشيكل الإسرائيلي ينزف ويسجل أدنى مستوى في أكثر من عقد

جرى تداول العملة الإسرائيلية أمام نظيرتها الأمريكية، اليوم الاثنين، عند نحو 4.08 شيكل للدولار، وهو أدنى مستوى للعملة الإسرائيلية في أكثر من عقد.

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ووفقا لبيانات "بلومبرغ" فقد جرى تداول العملة الإسرائيلية في التعاملات الصباحية عند 4.0754 شيكل للدولار، وهو أدنى مستوى منذ 2012، لكن في تعاملات ما بعد الظهيرة تم تداول العملة عند 4.0334 شيكل للدولار.

Bloomberg

وباتت العملة الإسرائيلية من أسوأ العملات أداء هذا العام في ظل المواجهة في منطقة الشرق الأوسط وهروب المستثمرين من الأصول الإسرائيلية، وبحسب بيانات "بلومبرغ" تراجع الشيكل أمام الدولار بنسبة 14% خلال العام الجاري.

وأمس توقع بنك "جي بي مورغان"، أن ينكمش الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 11% على أساس سنوي، في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الجاري، متأثرا بالحرب على غزة.

المصدر: RT + بلومبرغ