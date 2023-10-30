 
مباشر
عاجل
حزب الله يعلن استهداف مقاتليه موقع إسرائيلي جل العلام في الناقورة ‏بالصواريخ ‏الموجهة وتحقيق إصابات‏

الشيكل الإسرائيلي ينزف ويسجل أدنى مستوى في أكثر من عقد

مال وأعمال

الشيكل الإسرائيلي ينزف ويسجل أدنى مستوى في أكثر من عقد
Globallookpress
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wbqq

جرى تداول العملة الإسرائيلية أمام نظيرتها الأمريكية، اليوم الاثنين، عند نحو 4.08 شيكل للدولار، وهو أدنى مستوى للعملة الإسرائيلية في أكثر من عقد.

إقرأ المزيد
المئات من كبار الاقتصاديين لنتنياهو:
المئات من كبار الاقتصاديين لنتنياهو: "لا تفهمون حجم الأزمة الاقتصادية في إسرائيل"

ووفقا لبيانات "بلومبرغ" فقد جرى تداول العملة الإسرائيلية في التعاملات الصباحية عند 4.0754 شيكل للدولار، وهو أدنى مستوى منذ 2012، لكن في تعاملات ما بعد الظهيرة تم تداول العملة عند 4.0334 شيكل للدولار.

الشيكل الإسرائيلي ينزف ويسجل أدنى مستوى في أكثر من عقد
Bloomberg

وباتت العملة الإسرائيلية من أسوأ العملات أداء هذا العام في ظل المواجهة في منطقة الشرق الأوسط وهروب المستثمرين من الأصول الإسرائيلية، وبحسب بيانات "بلومبرغ" تراجع الشيكل أمام الدولار بنسبة 14% خلال العام الجاري.

وأمس توقع بنك "جي بي مورغان"، أن ينكمش الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 11% على أساس سنوي، في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الجاري، متأثرا بالحرب على غزة.

المصدر: RT + بلومبرغ

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا