مراسلتنا: دوي 4 انفجارات قوية في القدس (فيديوهات)

أفادت مراسلة RT بأن أصوات 4 انفجارات قوية دوت في القدس، فيما أطلقت صافرات الإنذار في غوش عتصيون شمال الخليل وجنوب بيت لحم.

وقالت مراسلتنا أن صافرات الإنذار دوت أيضا في الجليل الغربي (رأس الناقورة ، شلومي).ذ

يذكر أن كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس" تستهدف المستوطنات الإسرائيلية يوميا برشقات صاروخية ردا على القصف الإسرائيلي على قطاع غزة والذي يستهدف المدنيين.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة 8306 قتلى، و20242 جريحا، و1950 بلاغا عن مفقودين تحت الأنقاض بينهم 1050 طفلا.

أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 312 عسكريا، فيما أسرت "حماس" أكثر من 200 إسرائيلي.