الدفاع السورية تعلن استهداف إسرائيل لمواقع عسكرية سورية جنوب البلاد

أعلنت وزارة الدفاع السورية اليوم الاثنين أن الجيش الإسرائيلي نفذ ضربات على مواقع تابعة للجيش السوري جنوبي البلاد.

وجاء في بيان الدفاع السورية: "نفذ العدو الإسرائيلي اليوم الساعة 1:35 فجرا هجوما جويا من الجولان السوري المحتل، وأصاب موقعين لقواتنا المسلحة في محيط مدينة درعا، ما أسفر عن وقوع خسائر مادية".

واستهدف الطيران الإسرائيلي مطاري حلب ودمشق عدة مرات أدى لخروجهما عن الخدمة مؤقتا ووقوع قتيل وجريح مؤخرا.

ويأتي ذلك وسط توتر كبير تشهده الحدود السورية الإسرائيلية منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" وبدء القصف الإسرائيلي لقطاع غزة في 7 أكتوبر.

المصدر: نوفوستي