الشرطة الإسرائيلية تقتل فلسطينيا طعن شرطيا في القدس (فيديوهات)

أطلقت الشرطة الإسرائيلية النار على فلسطيني طعن شرطيا بالقرب من محطة القطار الخفيف وسط القدس، مما أدى إلى مقتله.

وقال المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية إيلي ليفي، إن "هجوما وقع في منطقة الشيخ جراح بالقدس، حيث قام إرهابي بطعن شرطي، وبعد مطاردة قصيرة قامت القوات بتحييده".

بدوره، أفاد الرئيس التنفيذي لنجمة داود الحمراء إيلي بن، بأن "حالة الشرطي خطيرة ولكنها مستقرة، وتم نقله إلى المستشفى".

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المصدر: RT