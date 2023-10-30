مقتل شاب وإصابة آخر بجروح خطيرة خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي مدينة جنين

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بمقتل شاب وإصابة آخر بجروح خطيرة، خلال مواجهات مع قوات الجيش الإسرائيلي في مدينة جنين فجر اليوم الاثنين.

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية، أن "قوات الاحتلال اقتحمت جنين بأكثر من 100 مركبة عسكرية من عدة محاور برفقة جرافتين عسكريتين، وتحاصر محيط مستشفى ابن سينا، بالتزامن مع تحليق طائرة استطلاع مسيرة فوق المدينة".

وأضافت أن "قوات الاحتلال نشرت قناصتها على أسطح البنايات المحيطة بمستشفى ابن سينا، وأطلقت الرصاص الحي بشكل كثيف صوب المواطنين".

ومن جانبها، أكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية، أن شابين أصيبا بالرصاص الحي بالصدر والبطن والأطراف، خلال اقتحام قوات الجيش مدينة جنين.

وقال مدير مستشفى جنين الحكومي: "الشاب أمير عبد الله شربجي استشهد متأثرا بإصابته الخطيرة بالرصاص الحي، كما أن المصاب الآخر ما زالت حالته خطرة".

المصدر: وفا