الجيش الإسرائيلي يعتقل أكثر من ألف فلسطيني في الضفة الغربية

أعلنت هيئة الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني أن القوات الإسرائيلية اعتقلت خلال الليلة الماضية 85 فلسطينيا من الضفة الغربية المحتلة ليرتفع عدد المعتقلين منذ 7 أكتوبر إلى أكثر من 1215.

وقال هيئة الأسرى ونادي الأسير، في بيان مشترك إن "قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت الليلة الماضية وفجر اليوم الاثنين، حملة اعتقالات طالت 80 مواطنا على الأقل من الضفة، وتركزت عمليات الاعتقال في محافظات: رام الله، الخليل، وبيت لحم، وتوزعت بقية الاعتقالات على غالبية محافظات الضفة".

وبينت هيئة الأسرى ونادي الأسير، أن "قوات الاحتلال صعدت من حملات الاعتقال منذ السابع من أكتوبر الجاري، تاريخ معركة "طوفان الأقصى" بشكلٍ غير مسبوق، حيث اعتقلت أكثر من 1215 مواطنا من الضفة الغربية، وشملت كافة الفئات بما فيهم (الأطفال، والنّساء، وكبار السّن)، وانتهجت قوات الاحتلال في عمليات الاعتقال، سياسة التّهديد، والضرب المبرح بحق المعتقلين وعائلاتهم، وتخريب منازل المواطنين".

يذكر أن هذه الحصيلة لا تشمل المعتقلين من العمال، ومعتقلي غزة التي لم تعرف هوياتهم وأعداهم حتى اللحظة بشكل دقيق، للجهات والمؤسسات الفلسطينية.

وأشارت هيئة الأسرى ونادي الأسير، إلى أنه ومنذ مطلع العام الجاري بلغت حالات الاعتقال أكثر من 6500 حالة.

المصدر: RT