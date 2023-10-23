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مراسلتنا: حملة اعتقالات واسعة فجرا في الضفة الغربية (فيديو)

أخبار العالم العربي

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أفادت مراسلتنا، اليوم الاثنين، بأن القوات الإسرائيلية شنت حملة اعتقالات واسعة فجرا في الضفة الغربية، في تكرار للمشهد الذي يحصل فجر كل يوم بالضفة منذ السابع من أكتوبر.

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لحظة بلحظة.. الحرب في غزة في يومها الـ17

وقالت وسائل إعلام فلسطينية، إن القوات الإسرائيلية نفذت حملات دهم لمنازل قياديين وشخصيات نقابية وأكاديمية وناشطين وأسرى محررين، واعتقلت العشرات منهم بعد التنكيل بهم والاعتداء عليهم، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة مسلحة ضد القوات الإسرائيلية والمستوطنين.

يتبع..

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