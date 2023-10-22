سقوط قتلى وجرحى فلسطينيين خلال اقتحام قوات إسرائيلية بلدة زواتا قرب نابلس

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية سقوط قتلى وجرحى فلسطينيين خلال اقتحام قوات إسرائيلية بلدة زواتا قرب مدينة نابلس في الضفة الغربية.

وقالت الوزارة إن الشاب جهاد مازن صبحي صالح (29 عاما) والفتى محمد قاسم أبو زر (17) عاما قتلا برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدة زواتا.

وأشارت أيضا إلى وصول إصابتين إلى مستشفى رفيديا الحكومي من البلدة، إحداهما بحالة خطيرة في الصدر. وإصابة ثالثة طفيفة بالرصاص الحي في القدم وصلت إلى المستشفى العربي التخصصي.

وأعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية أمس أن إسرائيليين هاجموا منازل فلسطينيين في بلدة حوارة جنوب نابلس في الضفة الغربية.

المصدر: RT