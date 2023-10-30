"حزب الله" ينشر فيديو استهدافه عددا من المواقع الإسرائيلية جنوبي لبنان وتحقيق إصابات فيها (فيديو)

نشر الإعلام الحربي لـ"حزب الله" اللبناني مساء اليوم الاثنين مقطع فيديو لاستهدافه عدة مواقع إسرائيلية جنوبي البلاد.

وعرض الإعلام الحربي للحزب على قناته في "تلغرام" مقطع فيديو معلقا عليه بالقول: "المقاومة الإسلامية تستهدف عددا من مواقع جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بالأسلحة المناسبة وتحقق إصابات مباشرة".

و اليوم الاثنين، أعلن حزب الله اللبناني استهداف مواقع إسرائيلية في جنوب لبنان ‏بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة فيها، فيما قصفت إسرائيل عدة بلدات لبنانية جنوبية.‏

وقال حزب الله في بيانه: "عند الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم ‏الاثنين الواقع في 30 أكتوبر 2023، ‏استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية التجهيزات الفنية لموقع المطلة ‏بالأسلحة المناسبة وحققوا فيها إصابات مباشرة".

وأضاف في بيان آخر: "‏عند الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم ‏الاثنين الواقع في 30-10-‌‏2023 ‏استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية التجهيزات الفنية لموقع رأس ‏الناقورة البحري ‏بالصواريخ الموجهة وحققوا فيها إصابات مباشرة".‌‏

‏كما ذكر في بيان: "عند الساعة 15:20 من بعد ظهر يوم ‏الاثنين الواقع في 30 أكتوبر 2023 ‌‏استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية موقع جل العلام في الناقورة ‏بالصواريخ ‏الموجهة وحققوا إصابات مباشرة في دشمه وتجهيزاته".‏

وأعلن الحزب في بيان إضافي: "عند الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم ‏الاثنين الواقع في 30 أكتوبر 2023 ‌‏استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية التجهيزات الفنية لثكنة برانيت ‏بالأسلحة المناسبة وحققوا فيها وفي دشم الثكنة وحاميتها إصابات مباشرة".

وتشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية تبادلا متقطعا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي من جهة، و"حزب الله" وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر الجاري.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة 8306 قتلى وتجاوز عدد الجرحى 21 ألف شخص، فيما بلغ عدد ضحايا الضفة الغربية 121 قتيلا.

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وفي إسرائيل قتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 312 عسكريا، فيما أسرت "حماس" أكثر من 200 إسرائيلي.

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المصدر: RT