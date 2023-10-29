عقب انتشار فيديو مبطن له.. خطاب لنصر الله يوم الجمعة (فيديو)

أعلن الإعلام الحربي لـ"حزب الله" اللبناني مساء اليوم الأحد أن "الأمين العام للحزب حسن نصر الله سيتحدث بحفل تكريم للشهداء الذين ارتقوا على طريق القدس يوم الجمعة 3 نوفمبر".

وعبر قناته في "تلغرام"، قال الإعلام الحربي: "يتحدث الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله بحفل تكريم للشهداء الذين ارتقوا على طريق القدس..الزمان..الجمعة في 3 نوفمبر..الساعة..الثالثة بعد الظهر".

وفي وقت سابق من اليوم، انتشر مقطع فيديو مدته 12 ثانية، ظهر فيه الأمين العام للحزب حسن نصر الله وهو يمر أمام عدسات الكاميرا دون ظهور وجهه، وفي الخلفية علم الحزب.

وأُرفق الفيديو بآية من سورة الإسراء: "فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا".

ولاقى الفيديو رواجا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتم نشر الفيديو في الوقت الذي يترقب فيه الجميع كلمة نصر الله الذي يلتزم الصمت منذ بدء "طوفان الأقصى" والمواجهات على الحدود الجنوبية.

وفي وقت سابق كشف مسؤول في "حزب الله" سبب عدم إطلال نصر الله لمخاطبة الرأي العام، مؤكدا أن ذلك جزء من إدارته لهذه المعركة.

وقال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله في تصريحات لقناة "الميادين" إن "المقاومة تعرف طريقها الذي اختارته للدفاع عن بلدها جيدا، وتعرف أي عدو تقاتل، ومن يقف وراءه، ومعها بيئة صلبة لا تؤثر فيها كل حملات التضليل والتهويل".

وأكد أن "الأمين العام للحزب حسن نصر الله يتابع مجريات هذه المواجهة هنا في لبنان وما يحدث في غزة ساعة بساعة ولحظة بلحظة، وهو يشرف على إدارة هذه المعركة في تواصله المباشر مع القيادات الميدانية للمقاومة، ويشرف على كل المجريات الميدانية والسياسية".

المصدر: RT