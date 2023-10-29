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صحيفة: الغرب أجرى اتصالات مع "حزب الله" اللبناني وطالبه بعدم التصعيد

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صحيفة: الغرب أجرى اتصالات مع
AP
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أفادت صحيفة "واشنطن بوست" نقلا عن مسؤول غربي أن الغرب أجرى اتصالات مع السلطات اللبنانية، وكذلك مع ممثلي "حزب الله" اللبناني، وطلب منهم الامتناع عن تصعيد الوضع في الشرق الأوسط.

ونقلت الصحيفة عن المصدر قوله "(الغرب يطلب من لبنان وحزب الله) الامتناع عن أي تصعيد على الحدود، وبشكل عام، أن يبتعد لبنان عن الحرب في غزة".

وأشار المصدر إلى أن لبنان "لا يستطيع تحمل صراع جديد على خلفية انهيار الدولة والوضع الاقتصادي الصعب".

وفي نفس السياق نقلت الصحيفة عن مصدر لبناني لم تذكر هويته أن السلطات اللبنانية طلبت أيضا من "حزب الله" عدم التدخل في الحرب التي تشنها إسرائيل في قطاع غزة.

وقال المصدر" كحكومة نقول لحزب الله إننا لا نستطيع الصمود في وجه الحرب"، مضيفا أن "حزب الله" أعرب عن تفهمه للوضع لكنه أكد أيضا عدم السماح بسقوط حركة "حماس".

المصدر: نوفوستي

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