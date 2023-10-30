إذاعة جيش إسرائيل: مسؤول كبير يقول إن نتنياهو علم بفيديو الأسيرات ومن المتوقع صدور بيان رسمي قريبا

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن مسؤولا كبيرا أكد أن رئيس حكومة إسرائيل بنيامين نتنياهو علم بفيديو الأسيرات الذي بثته كتائب "القسام"، ومن المتوقع صدور بيان رسمي قريبا.

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واليوم الاثنين، نشرت كتائب "القسام" مقطع فيديو لأسيرات إسرائيليات لديها يوجهن رسالة بالصوت والصورة للحكومة الإسرائيلية، وعلى رأسها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حيث اعتبروا الأخير يريد قتلهم عبر حربه على غزة، مطالبة إياه بإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين مقابل المحتجزين لدى "حماس".

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة 8306 قتلى، وتجاوز عدد الجرحى 21 ألف شخص، فيما 1870 شخصا بينهم مئات الأطفال تحت الأنقاض، كما بلغ عدد ضحايا الضفة الغربية 121 قتيلا.

أما في إسرائيل، فقد قتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 312 عسكريا، فيما أسرت "حماس" أكثر من 200 إسرائيلي.

المصدر: RT