مطالب لبايدن بتنفيذ "مخطط سيناء" في مصر

وجه عدد كبير من كبار أعضاء الكونغرس الجمهوريين رسالة للرئيس الأمريكي جو بايدن تؤكد أن الحزب الجمهوري يرفض تماما أن تستقبل الولايات المتحدة أي مهاجرين من قطاع غزة وتوطينهم في مصر.

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وأرسل أعضاء مجلس النواب جوش بارشين وأندي أوجلز وجيف دنكان وكلاي هيجينز رسالة إلى بايدن يطلبون منه معارضة إعادة توطين الفلسطينيين في المجتمعات الأمريكية.

وكتب الجمهوريون في خطابهم: "لا توجد سلطة لمنح عفو قاطع لمجموعة من الرعايا الأجانب، حتى عندما فتح بايدن خطوط العفو للأفغان والأوكرانيين في العامين الماضيين".

وتابعوا: "نحن نعارض بشدة أي محاولة محتملة للإفراج الجماعي عن الفلسطينيين إلى الولايات المتحدة في أعقاب الهجوم الإسرائيلي المضاد ضد حماس في غزة".

وقالوا: "نذكرك بأن قانون الهجرة والجنسية (INA) يحظر عليك بشكل قاطع جلب مجموعات كبيرة من الأجانب إلى الولايات المتحدة يضع القسم 212 (د) (5) (أ) من قانون الهجرة والجنسية قيودًا صارمة على قدرة وزارة الأمن الداخلي على إطلاق سراح الأجانب إلى الولايات المتحدة، وينص على أن هذا الإجراء لا يمكن القيام به إلا على أساس كل حالة على حدة لأسباب إنسانية عاجلة أو منفعة عامة كبيرة."

وقال الجمهوريون إن بايدن يجب أن يشجع مصر على استقبال اللاجئين الفلسطينيين، الأمر الذي سيسمح لهم بالبقاء في بلد مشابه ثقافيا، ويفصلهم عن حماس، وفي الوقت نفسه يمنع إيذاء الأمريكيين في الداخل.

وتأتي الرسالة بعد أن طالب الجمهوريون في جميع أنحاء الولايات المتحدة بايدن بمعارضة علانية لإعادة توطين الفلسطينيين في المجتمعات الأمريكية، وفي الوقت نفسه الالتزام بترحيل حاملي التأشيرات الأجنبية الذين يدافعون عن مواقف مؤيدة لحماس.

المصدر : الإعلام العبري